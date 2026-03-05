Javier Castellano y Gustavo Delgado: Por la hazaña de ser la segunda dupla venezolana en ganar el Tampa Bay Derby (G3)

Suscríbete a nuestros canales

El Tampa Bay Derby (G3), una de las paradas más relevantes de la ruta hacia Churchill Downs, repartirá este sábado 7 de marzo una bolsa de $400,000 y un total de 100 puntos. Nueve potros de tres años se medirán en un recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre arena.

La competencia, programada para las 5:35 p.m. (Hora del Este), contará con una destacada presencia de profesionales venezolanos. Figuras como Junior Alvarado, Samuel Marín, Javier Castellano y el entrenador Gustavo Delgado Socorro buscarán inscribir sus nombres en el historial de este icónico evento.

Tras los pasos de King Guillermo

El binomio conformado por Javier Castellano y Gustavo Delgado, quienes ya alcanzaron la gloria en el Kentucky Derby con Mage en 2023, intentará ahora conquistar Oldsmar con el potro The Puma. De lograrlo, se convertirían en la segunda dupla jinete-entrenador venezolana en ganar esta prueba.

El precedente histórico lo establecieron Samy Camacho y Juan Carlos Ávila en 2020 con el recordado King Guillermo. Aquel hijo de Uncle Mo, propiedad del grandeliga Víctor Martínez, se impuso por 4 3/4 cuerpos con un registro de 1:42.63, lo que representó un hito para el hipismo criollo en los Estados Unidos.

The Puma, descendiente de Essential Quality en Eve of War, propiedad de OGMA Investments LLC, JR Ranch y High Step Racing LLC, llega precedido por una sólida actuación en el Sam F. Davis Stakes, donde ya demostró su capacidad para sumar puntos en la ruta hacia las Rosas.

Legado venezolano en Tampa Bay

La historia del Tampa Bay Derby tiene un marcado acento criollo. Además de Camacho y Ávila, jinetes de la talla de Ramón Alfredo Domínguez, Eibar Coa (ganador en dos ocasiones), Daniel Centeno (bicampeón de la prueba) y el propio Javier Castellano, han cruzado la meta en primer lugar, lo que ha consolidado el dominio venezolano en este hipódromo del estado de Florida.