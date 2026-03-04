Invasión criolla: El Top 5 de la estadística en Tampa Bay Downs es totalmente venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El dominio de los látigos venezolanos en el hipismo de Estados Unidos alcanza un nivel histórico esta temporada. En el actual meeting de Tampa Bay Downs, en Florida, los jinetes nacidos en Venezuela acaparan los primeros cinco puestos de la tabla de victorias, una hegemonía pocas veces vista en un óvalo de tanta competitividad.

Dominio absoluto: Samuel Marín y Samy Camacho en la cúspide

La lista la encabeza Samuel Marín, quien mantiene un ritmo arrollador hacia el título de la estadística. Por segundo año consecutivo, Marín demuestra una efectividad envidiable y acumula 90 visitas al recinto de ganadores, (antes de la jornada de este miércoles), una cifra que lo consolida como el líder indiscutible del óvalo de Oldsmar.

Su principal perseguidor es el experimentado Samy Camacho. A pesar de una campaña de alto nivel con 62 triunfos (antes de la jornada de este miércoles), Camacho se mantiene a una distancia considerable del líder, aunque su presencia en el segundo lugar asegura el "uno-dos" para la bandera nacional en la Florida.

El "quinteto de oro" venezolano en Florida

La superioridad del talento venezolano no termina en los dos primeros lugares. El tercer, cuarto y quinto puesto del ranking también pertenecen a profesionales criollos, lo que desplaza por completo a los jockeys locales y de otras nacionalidades del grupo de élite:

Samuel Marín: 90 victorias (Líder sólido). Samy Camacho: 62 victorias. Sonny León: El Kentucky wiiner suma 40 lauros hasta los momentos y vive un renacimiento personal . Cipriano Gil: Con 29 victorias en apenas su segundo meeting completo en ese óvalo Daniel Centeno: El veterano de mil batallas sigue vigente con 21 victorias hasta los momentos.

Esta racha de triunfos resalta la confianza que los entrenadores y propietarios depositan en la mano de obra venezolana. Con poco más de dos meses para que finalice el meeting, el panorama indica que el podio de Tampa Bay Downs hablará exclusivamente español en la ceremonia de clausura.