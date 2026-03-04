WBC: José Altuve sintió nostalgia en el duelo contra Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, la selección de Venezuela enfrentó a los Astros de Houston en un duelo amistoso de cara a su participación en el Clásico' Mundial y el experimentado José Altuve expresó su nostalgia, al no estar del lado de sus compatriotas.

"Astroboy" no pudo ser parte del roster de la novena nacional, luego de que le fiera negado su permiso por el seguro y aunque no disputó este desafío, fue el encargado de presentar la alineación de los "Siderales" ante los árbitros.

José Altuve siente nostalgia en el duelo ante Venezuela:

Previo a este choque, Altuve sostuvo una entrevista con los periodistas Freddy Chersia e Iván Medina. "Muchos sentimientos encontrados. Sentí un poco de tristeza al verlos practicar y no poder estar yo ahí, luego de pertenecer (al equipo) en los dos últimos clásicos", expresó inicialmente el segunda base, quien a su vez expresó su satisfacción con el grupo que armó la delegación nacional y afirmó que tienen una estructura que luce bastante sólida."Les deseo el mayor de los éxitos y espero que puedan ganar".

José Altuve ve a Venezuela con chance:

El Pequeño Gigante también conversó sobre las posibilidades del conjunto criollo. "Todos están en la misma página, cero ego, ahí nadie quiere ser el héroe. Sabemos que en el papel Estados Unidos y Japón son los favoritos, pero tenemos (Venezuela) un lineup muy bueno", complementó.

Para concluir, Altuve ratificó que estará pendiente de la actuación de sus compatriotas como un fanático más e incluso podría asistir a los duelos en Loan Depot Park.