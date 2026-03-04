Se calienta el Festival de la Dubai World Cup, con los resultados del Super Saturday en Meydan

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los eventos clasificatorios para el festival de la Dubai World Cup, a correrse el 28 de marzo en el hipódromo de Meydan, en Emiratos Árabes, fue celebrado este sábado 28 de febrero, el Super Saturday en Meydan, una antesala definitiva para la Dubai World Cup. Jornada que estuvo marcada por el dominio de Godolphin y el triplete del equipo de Simon y Ed Crisford

Jornada de clasificación

Esta jornada sirvió de clasificación directa para los eventos a celebrarse el 28 de marzo, con una bolsa de más de 20 millones de dólares en premios a repartir, de los cuales 12 millones son reservados para la prueba de mayor importancia en la cartelera, la Dubai World Cup G1, en distancia de 1.800 metros en pista de arena.

Nad Al Sheba Turf Sprint G3 : Native Approach (GB), se clasificó para la Al Quoz Sprint G1

: se clasificó para la Mahab Al Shimaal G3 : El Nasseeb (GB), se clasificó para la Dubai Golden Shaheen G1

: se clasificó para la Burj Nahaar G3 : Commissioner King (USA), se clasificó para la Godolphin Mile G2

: se clasificó para la Singspiel G2 : Quddwah (GB), montado por Ryan Moore, se impuso con autoridad en la grama y se clasificó para la Dubai Turf G1

: montado por Ryan Moore, se impuso con autoridad en la grama y se clasificó para la Al Maktoum Classic G2 : El potro Meydaan sorprendió en su debut en arena al aplastar a sus rivales por más de 5 cuerpos, perfilándose como un fuerte contendientepara la Dubai World Cup G1.

: El potro sorprendió en su debut en arena al aplastar a sus rivales por más de 5 cuerpos, perfilándose como un fuerte contendientepara la Dubai City of Gold G2: El campeón Rebel's Romance (Godolphin) reafirmó su estatus estelar con una victoria decisiva bajo la conducción de William Buick, asegurando su cupo para la Dubai Sheema Classic G1.

El Super Saturday 2026 en Meydan, celebrado el pasado 28 de febrero, no solo fue la gran antesala a la Dubai World Cup, sino una jornada de resiliencia deportiva. A pesar de la tensa situación regional que incluyó explosiones visibles desde el hipódromo, el espectáculo continuó bajo la atenta mirada de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.