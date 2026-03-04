Magnitude quedó listo para su viaje a Dubai luego de ganar el Razorback Stakes en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

El potro Not This Time, con esta victoria bajó el control del jinete José Luis Ortiz, ganó su preparación en Oaklawn para la Dubai World Cup G1. Pero antes de su viaje al extranjero, estará en Fair Grounds, para su preparación final.

Magnitude demostró su categoría en el Razorback Handicap G3

La décima carrera de la jornada fue reservada para el Razorback Handicap (G3), el sábado en Oaklawn Park, en la cual Magnitude, se llevó este evento por 3 y medio cuerpos, una carrera de 1 1/16 millas (1,700m) en Oaklawn, lo que marcó su debut como caballo de cuatro años.

Su entrenador, Asmussen utilizó el Razorback como preparación para la Copa Mundial de Dubái (G1), con premio de $12 millones, el 28 de marzo en los Emiratos Árabes Unidos.

Magnitude, montado por José Ortiz, cubrió la distancia en 1:42.10, un tiempo que generó una cifra de velocidad Beyer preliminar de 102. El viaje de Magnitude a Medio Oriente podría ser complicado debido a la repentina escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

Magnitude, criado en Kentucky, elevó sus ganancias a $1,584,365 tras su sexta victoria en 12 presentaciones, que incluye cuatro stakes.