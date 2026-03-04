WBC: Jackson Chourio proyecta protagonismo con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, se perfila como una de las figuras centrales de la selección de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Según el periodista de MLB Network, Jon Morosi, el joven zuliano no solo tendrá un papel estelar en el certamen, sino que logrará integrar el equipo ideal de todo el torneo.

El pronóstico de Jon Morosi

La expectativa alrededor de Chourio ha crecido tras una sólida campaña en las Grandes Ligas. Morosi señaló recientemente que el patrullero será una pieza determinante para el conjunto dirigido por Omar López. La proyección del analista estadounidense subraya el impacto inmediato que Chourio ha tenido en el máximo nivel del beisbol, consolidándose como una realidad a pesar de su corta edad.

Un dato relevante que añade mística a su participación es el factor cronológico. Chourio cumplirá 22 años de edad durante el desarrollo del campeonato. Este hito personal coincide con el momento en que se espera que asuma responsabilidades de jerarquía en el lineup venezolano, compartiendo clubhouse con figuras consagradas.

Venezuela busca superar su actuación histórica en el Clásico Mundial, y la inclusión de Chourio aporta una combinación de velocidad, defensa de élite y capacidad ofensiva. Su presencia en los jardines permite al cuerpo técnico estructurar una alineación más dinámica. La capacidad del zuliano para batear hacia todos los sectores del campo y su agresividad en las almohadillas son herramientas que Morosi destaca como fundamentales para sobresalir entre la élite mundial.