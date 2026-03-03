Fórmula 1: Ficha técnica del Gran Premio de Australia, horarios para Venezuela y resto de América

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva aventura en la máxima categoría del automovilismo comenzará este fin de semana. La ciudad de Melbourne será sede de la primera carrera de la temporada 76 del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, que levantará el telón por vez 24 en la historia, siendo la carrera que más veces lo ha hecho.

Lando Norris llega como el nuevo campeón reinante de la categoría reina del automovilismo, mientras que la escudería McLaren buscará su primer triplete en el historia y la corona 11 en la Fórmula 1. Pero Ferrari, Mercedes y Red Bull Racing levantaron la mano durante la pretemporada con el nuevo reglamento, que de arranque, recortó las diferencias entre los equipos que aspiran al título.

Para este año entró en vigor el nuevo reglamento con carros más pequeños, livianos y relacionados con la energía renovable. Ya que para esta temporada la potencia del motor estará dividida en 50/50 entre combustión y eléctrica. Asimismo, se introdujo la aerodinámica activa en el alerón delantero y un botón de potencia extra para generar más adelantamientos.

Horarios de la carrera

Las prácticas libres comenzarán este jueves 5 de marzo a las 9:30 pm, mientras que el segundo entrenamiento será el viernes 6 del mes en curso a las 01:00 am y la tercera tanda de libres se realizará ese mismo día a las 9:30 pm.

La pole position será el sábado 7 de marzo a la 1:00 am y el Gran Premio se disputará el domingo 8 a las 12 am. Todos los horarios están ajustados al tiempo en Venezuela.

Asimismo, la FIA actualizó el circuito de la Australia con las cinco zonas para el Modo Recta, donde los pilotos podrán abrir ambos aleronres y fijó en la recta principal la activación del Modo Ataque, sistema que usarán los pilotos cuando estén a menos de un segundo de su rival.

Características del Gran Premio de Australia

El trazado callejero de Albert Park tiene una longitud de 5.278 metros, dividios en 14 curvas. El récord del circuito lo posee el monegasco Charles Leclerc con un tiempo de 1:19.813 segundo.

El GP de Australia pese a ser una carrera callejera el acelerador se mantiene activo un 61 %, se realizan 36 cambios a lo largo de la vuelta y solo un 16 % se frena.

Datos históricos del GP de Australia