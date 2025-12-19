Fórmula 1 tendrá estos grandes cambios para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 tendrá su segundo gran cambio en la década para la temporada 2026, ahora los pilotos tendrán que gestionar mucho más la potencia eléctrica. Además, para la siguiente campaña se incorporará un nuevo equipo y un nuevo modo de carrera.

Un nuevo equipo

La máxima categoría del automovilismo mundial luego de muchas negociaciones incorporará para el año 2026 al equipo Cadillac F1, este será el segundo equipo estadounidense en la grilla junto con Haas, la nueva escudería estará respaldada por el gran consorcio de General Motors (GM).

Viejos lobos de pistas

Con la incorporación de Cadillac a la grilla se expandirá a 22 pilotos. Este recién nacido equipo contrató de arranque a los veteranos volantes, uno de ellos es Sergio "Checo" Pérez, el mexicano hasta la fecha competió en 285 grandes premios y logró seis triunfos.

La dupla de Cadillac la completará Valtteri Bottas, el finlandés corrió en 247 carreras y ganó 10 carreras. Sin duda, el equipo estadounidense más allá de pensar en los triunfos a corto plazo, planea asentar las bases aerodinámicas que permitan al motor de GM, cuando llegue en 2029, tener un buen chasis.

Cambios de los monoplaza para 2026