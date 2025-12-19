Fórmula 1 tendrá estos grandes cambios para la temporada 2026

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 tendrá su segundo gran cambio en la década para la temporada 2026, ahora los pilotos tendrán que gestionar mucho más la potencia eléctrica. Además, para la siguiente campaña se incorporará un nuevo equipo y un nuevo modo de carrera.
Un nuevo equipo
La máxima categoría del automovilismo mundial luego de muchas negociaciones incorporará para el año 2026 al equipo Cadillac F1, este será el segundo equipo estadounidense en la grilla junto con Haas, la nueva escudería estará respaldada por el gran consorcio de General Motors (GM).
Viejos lobos de pistas
Con la incorporación de Cadillac a la grilla se expandirá a 22 pilotos. Este recién nacido equipo contrató de arranque a los veteranos volantes, uno de ellos es Sergio "Checo" Pérez, el mexicano hasta la fecha competió en 285 grandes premios y logró seis triunfos.
La dupla de Cadillac la completará Valtteri Bottas, el finlandés corrió en 247 carreras y ganó 10 carreras. Sin duda, el equipo estadounidense más allá de pensar en los triunfos a corto plazo, planea asentar las bases aerodinámicas que permitan al motor de GM, cuando llegue en 2029, tener un buen chasis.
Cambios de los monoplaza para 2026
- El formato de DRS que se conoce desaparecerá, ahora el piloto podrá abrir el alerón trasero y delantero en las zonas determinadas de forma manual y cuando quiera; se cerrarán automáticamente al frenar. Además, no será necesario estar a menos de un segundo para su uso.
- Se introduce el Modo Ataque, es una energía eléctrica extra que podrán activar los pilotos cuando estén a menos de un segundo del rival.
- Nace el Modo Boost, los pilotos podrán tener una energía extra a disposición para defender y atacar, este bot+on lo podrán usar en cualquier zona de la pista y con un tiempo limitado.
- Modo Recarga, para este año se amplió la recarga de energía la cual tendrá tres momentos. El primero de ellos será al frenar, con el acelerador parcialmente pisado y cuando el piloto deja que el carro vaya por inercia.
- En la temporada 2026 el motor se mantendrá en 1.6 turbo híbrido pero ahora será 50% de combustión con una gasolina especial reciclada y 50% eléctrico.
- Los neumáticos traseros y delanteros se mantendrán en 18 pulgadas, pero serán más angostos.
- El carro también sufrió un cambio, ya que será 20 centímetros más corto y 10 centímetros más angosto, con 30 kilos menos (768 en total entre chasis y piloto)
- El difusor de la parte trasera será más corto, con una boca de salida más pequeña con dos aletas.
- Adiós al efecto suelo con los túneles Venturi, ahora habrán unas pequeñas aletas en la parte delantera del piso del carro y sin cortes o aletas en los bordes laterales.