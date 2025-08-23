¡Regresa a la Formula 1! Sergio Checo Pérez habría acordado con Cadillac

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana múltiples reportes han confirmado una gran noticia para el automovilismo latinoamericano, el regreso del mexicano, Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1.

Dicho retorno casi inminente fue comunicado por el periodista Chris Medland, del medio The Racer. De cara al debut de Cadillac como escudería en la máxima categoría del automovilismo mundial, en 2026.

Una alineación de jerarquía

Pérez será el compañero del finlandés, Valteri Bottas, que será el conductor principal de este nuevo equipo.

Ambos fueron grandes ausentes este 2025, puesto que Bottas estuvo como tercer piloto de Mercedes Benz, pero estos mantuvieron su alineación habitual, conformada por George Russell y Kimi Antonelli.

Por su parte, ''Checo'' fue descartado a finales de la campaña 2024 por Red Bull Racing, luego de múltiples diferencias con la junta directiva y ejecutivos de la escudería.

De acuerdo con el reporte de Medland, el anuncio oficial de ambos pilotos como la cara de Cadillac para 2026, se hará durante el Gran Premio de Italia, entre el 5 y 7 de septiembre.

Cabe destacar que ambos acumulan más de una década de experiencia (cada uno), defendiendo a varios equipos de la Fórmula 1. Bottas debutó en 2013 con la escudería Williams, mientras que Pérez lo hizo con Sauber en 2011.