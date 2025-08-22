Pastor Maldonado venció a Valtteri Bottas en este renglón de la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

Algo que es complicado en la Fórmula 1, es hacer comparaciones entre pilotos y responder la eterna pregunta: ¿Quién es mejor?; ya que hay muchos detalles técnicos que podrían jugar en contra para cualquier lado.

Tal es el caso entre el venezolano Pastor Maldonado y el finlandés Valtteri Bottas, quienes tuvieron una breve estadía en el equipo Williams Racing en el año 2013, lo cual permite hacer una comparativa entre ambos debido a que usaron el mismo carro.

El criollo tuvo una dura rivalidad con el europeo, quien debutó ese año y terminó como el tercer piloto más ganador de su país, a Bottas solo le faltó un título mundial para codearse con los grandes.

Para el equipo Williams, tanto Maldonado, como Bottas, fueron los dos últimos pilotos que le dieron las últimas glorias al tercer equipo más laureado en la Fórmula 1. El primero le dio la última victoria a la escudería británica en 2012, mientras el segundo lo llevó a varios podios.

¿Quién fue mejor?

Durante el año que compitieron juntos con la misma herramienta (monoplaza), no cabe duda de que el finlandés tuvo un mejor desempeño que el venezolano durante el año 2013, ya que lo superó en tres de cinco renglones evaluados: pole position, puntos en el campeonato, carreras en zona de puntos, posición final en cada gran premio y DNF (retiro de un GP).

Maldonado solo pudo superar a Bottas en el renglón de posición final en cada carrera, el venezolano logró finalizar por delante del finlandés en 11 de los 19 grandes premios de la temporada 2013.

Por su parte, Bottas logró vencer a Maldonado en 12 sesiones de clasificación (pole position); más puntos en el campeonato: 4 unidades contra una. Solo empataron en el renglón de carreras en zona de puntos, ambos solo tuvieron un GP en el top10 que reparte puntos (un octavo lugar fue el mejor puesto para el finlandés, mientras que el décimo lugar fue la mejor ubicación del venezolano ese año).

Asimismo, Bottas terminó 17 de 19 carreras, es decir, solo se retiró en dos ocasiones: una por falla mecánica y otra por accidente. Maldonado ese año quedó fuera en tres grandes premios (un accidente, un error ‘trompo’, falla mecánica).

Sin menospreciar la carrera de Maldonado en la Fórmula 1, Bottas logró consolidarse como un piloto rendidor con capacidad de capitalizar puntos importantes para los equipos donde estuvo. Algo que el venezolano le faltó, ya que estuvo en vuelto en accidentes que le costaron puntos y su puesto en la grilla.

Bottas a un paso de regresar a la grilla

A principios del mes de agosto Cadillac F1 anunció una lista de pilotos donde figura el nombre del finlandés para ocupar uno de los asientos disponibles. Valtteri Bottas sin duda sería un piloto ideal para el equipo estadounidense por su habilidad de desarrollar el monoplaza. Otros candidatos, son el chino Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Sergio Pérez, Alex Palou (campeón Indycar) y Patricio "Pato" O'Ward.