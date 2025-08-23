Leonardo Villalobos hace frente a rumores de relación con Wilmer Ramírez

Suscríbete a nuestros canales

El presentador venezolano Leonardo Villalobos, rompió el silencio en sus redes sociales, para aclarar especulaciones que se han desarrollado en los últimos días, sobre una supuesta relación con Wilmer Ramírez. El zuliano le dio un parado a los malos comentarios, dejando muy claro su postura.

Leo habla

La situación tomó fuerza en las plataformas 2.0 tras una fotografía en el que aparecen ambos artistas viéndose fijamente, una situación que muchas personas malinterpretaron.

Villalobos fue contundente en su perfil de Instagram al mencionar que lleva años de amistad, compañerismo y cariño con Ramírez, uno de los humoristas más respetado del país.

En este sentido, afirmó que el vínculo con Wilmer es tan grande, que lo considera como familia, un hermano.

“Wilmer y yo tenemos una relación desde hace más de 20 años. Una relación de amistad, respeto, compañerismo. No crean todo lo que sale en redes sociales”, dijo el exconductor del popular programa “Súper Sábado Sensacional”.

Amores de Villalobos

Recordemos que a lo largo de su carrera a Leo se la conocido relaciones con hermosas mujeres como Eleidy Aparicio, Ly Jonaitis y Yomily Corredor, de quien se separó este 2025, tras 15 años de amor.

El conductor tuvo con Yomily una hija llamada Ivanna Chiquinquirá, nacida en el año 2014.

Hasta el momento Wilmer, no ha dado su versión de las especulaciones, lo que sabe es que ambos junto a Henrys Silva y Enzo Cassella, preparan algo para el público, según una publicación realizada hace pocas semanas en redes.