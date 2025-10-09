Andrés Borregales y cubano Eddy Piñeiro, latinos de la semana cinco en NFL (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pateador criollo de los New England Patriots, Andrés Borregales; y el cubano de los San Francisco 49ers, Eddy Piñeiro; fueron designados este miércoles como los latinos más destacados de la NFL por sus actuaciones en la semana cinco.

Ambos pateadores conectaron el gol de campo de la victoria de sus equipos en sus respectivos partidos.

Borregales

El criollo Andrés Borregales convirtió en la victoria de los Patriotas ante los Bills de Buffalo 23 por 20 del pasado lunes. El caraqueño fue reconocido por el entrenador Mike Vrabel y sus compañeros con el balón del partido por segunda vez en lo que va de la temporada.

“Todo esto nos llevará a dar el siguiente paso, no me sorprende, así que aquí lo tienes Andy”, le dijo Vrabel. Andrés es un novato que fue seleccionado en la sexta ronda del Draft de este año.

Luego de su actuación en la pretemporada, se ganó la confianza para ser el pateador titular de los Pats.

En cinco partidos solo ha fallado uno de los ocho goles de campo que ha ejecutado. Su intento más largo fue de 53 yardas en la semana dos ante Miami Dolphins, mientras que contra los Bills hizo bueno un intento de 52 yardas.

Piñeiro

Por su parte, el pateador de los San Francisco 49ers, Eddy Piñeiro, fue designado el Mejor Jugador de Equipos Especiales de la semana cinco tras su impecable ejecución de goles de campo en la victoria en tiempo extra ante Los Angeles Rams.

Fue la cuarta vez en los ocho años de carrera del pateador que obtiene esta distinción.

Piñeiro, hijo de padre cubano y madre nicaragüense, ha ejecutado perfecto las 11 patadas realizadas. Suma tres goles de campo de una distancia entre 20 y 29 yardas, tres entre 30 y 39, tres entre 40 y 49 y dos de más de 50 yardas.