Bengals aquieren al veterano quaterback Joe Flacco de los Cleveland Browns (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns llegaron este martes a un acuerdo para intercambiar al mariscal de campo Joe Flacco. El veterano quarterback actualmente es suplente en el conjunto de Ohio.

De acuerdo con lo publicado por los Browns, enviarán a Flacco y una selección de sexta ronda a los Bengals a cambio de una selección de quinta ronda.

Refuerzo de lujo

Los Bengals hacen el movimiento en un momento en que su temporada se ha desplomado tras una lesión en el dedo gordo del pie que se espera que deje al mariscal de campo franquicia Joe Burrow fuera de juego durante la mayor parte de la temporada.

Joe Flacco, de 40 años, perdió recientemente la titularidad en Cleveland ante el novato Dillon Gabriel tras jugar los primeros cuatro partidos de la temporada. El canje deja al pasador de primer año Shedeur Sanders como suplente inmediato de Gabriel.

Joe Flacco, ex Jugador Más Valioso del Super Bowl con los Baltimore Ravens, no logró destacar en Cleveland esta temporada, completando el 58.1% de sus pases para 815 yardas y dos touchdowns contra seis intercepciones.

El debut de Flacco con los Bengals presumiblemente será el 12 de octubre contra los Green Bay Packers. El veterano pasador compitió contra los Packers el 21 de septiembre, cuando Cleveland dio la sorpresa en casa.

Según ESPN, este es el primer canje entre los Bengals y los Browns desde que estos regresaron a la NFL en 1999. Cincinnati será el tercer equipo de la AFC Norte de su carrera y el séptimo club en general.