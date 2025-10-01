NFL: Browns sientan a Flacco y le dan las riendas al novato

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Browns han anunciado un cambio, sentando al veterano ganador del Super Bowl Joe Flacco para nombrar al rookie de tercera ronda, Dillon Gabriel, como el mariscal de campo del equipo. La decisión surge quizás de la frustración por el rendimiento ofensivo del equipo, que no logra despegar a pesar de contar con una defensa de élite. La directiva ha optado por el futuro y por la oportunidad, a pesar de que el equipo se encuentra en una situación de récord 1-3.

Los problemas de Flacco

El principal factor principal es su costosa falta de cuidado con el balón. En solo cuatro partidos como titular en la temporada 2025, el veterano de 40 años se convirtió en un imán para las pérdidas de balón.

-Pérdidas de balón: Flacco lideraba la NFL con un total de ocho turnovers, incluyendo seis intercepciones, una estadística insostenible que dejaba a la defensa de Cleveland en situaciones de campo corto extremadamente difíciles.

-Eficiencia baja: Su bajo rendimiento se reflejó en un pobre índice de pasador de 60.3, una de las peores marcas en la liga entre los quarterbacks titulares, con solo dos touchdowns aéreos.

-Ataque anémico: La ofensiva de los Browns ha sido una de las menos productivas de la liga, sin poder superar los 17 puntos en ninguno de sus cuatro juegos y promediando apenas 14 puntos por partido.

El punto de quiebre se produjo en la derrota 34-10 contra los Detroit Lions, donde las intercepciones de Flacco diezmaron cualquier esperanza de remontada, obligando al head coach Kevin Stefanski a buscar una solución inmediata.

Dillon Gabriel: la apuesta por la juventud

Ahora, toda la atención se centra en Dillon Gabriel, el rookie seleccionado en la tercera ronda (94.º pick) del Draft de 2025, proveniente de Oregon. Los Browns han decidido no esperar más para evaluar el potencial de su inversión.

-Experiencia universitaria récord: Gabriel llega a la NFL con una de las carreras universitarias más extensas y condecoradas de la historia, incluyendo el récord de la FBS (Football Bowl Subdivision) de más touchdowns totales (189). Esto le otorga una madurez atípica para un novato.

-Un breve destello de éxito: Su experiencia en el campo profesional es limitada, sumando solo cuatro intentos de pase en dos apariciones de relevo en tiempo basura. Sin embargo, uno de esos pases resultó en un touchdown en la Semana 2, mostrando un breve pero prometedor momento de chispa (registro de 3 pases completos en 4 intentos, 19 yardas y 1 TD).

El cambio representa una ruptura total con el bajo riesgo y la alta experiencia de Flacco, en favor de la inexperiencia, pero potencial ofensivo y el menor historial de pérdidas de balón de Gabriel. El rookie se convierte en el mariscal de campo número 41 en iniciar un partido para los Browns desde su refundación en 1999, una estadística que resalta la constante inestabilidad en la posición.

Gabriel hará su debut como titular en un escenario de alta presión en la Semana 5, cuando los Browns viajen a Londres para enfrentarse a los Minnesota Vikings. Su rendimiento determinará si el cambio es la solución a los problemas ofensivos de Cleveland o si la frustración en la AFC North continuará.

