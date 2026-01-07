Anuel AA y su pareja venezolana celebran el primer añito a su hija

Suscríbete a nuestros canales

Un añito fue lo que cumplió la hija del cantante puertorriqueño Anuel AA y la venezolana Laury Saavedra. La pareja festejó a todo dar la vuelta al sol de la niña que lleva por nombre Emma Luna Gazmey.

En redes sociales corren imágenes y videos de la bonita celebración ambientada en un bosque de cuento de hadas con honguitos, flores grandes con luces, globos en color rosa y marrón, vegetación y el nombre de la pequeña con luces.

Primer añito de la pequeña

Una celebración que demuestra el profundo amor que los padres tienen por Emma Luna, de quien no mostraron su rostro en redes sociales, por privacidad y tenerla protegida de cualquier tipo de comentarios.

Los enormes pasteles con decoración de una casa de hadas, se movían en forma de circulo, todo un derroche de magia y lujo en la fiesta.

Familiares y amigos cercanos del boricua y la criolla hicieron acto de presencia en la celebración, para disfrutar con la pequeñita el primer año de haber llegado al mundo, para hacer muy feliz a sus padres.

Crecimiento de la familia

Fue en enero del 2025 que la pareja recibió con enorme felicidad a la niña, siendo el cuarto hijo del intérprete de “Ella quiere beber”.

El primer hijo de Anuel es Pablo Anuel Gazmey Cuevas, de 12 años, en 2022 nació se segunda hija Gianella, fruto de una corta relación con la colombiana Melissa Vallecilla.

Cattleya, es la tercera hija del rapero con Yailin “La Más Viral”, y Emma, con la venezolana.