Yailin ‘La Más Viral’ sorprende al inaugurar su propia iglesia ¡Mírala!

El miércoles 10 de septiembre, la cantante urbana Yailin ‘La Más Viral’, sacudió al mundo del espectáculo al revelar que inauguró su propia iglesia, cumpliendo una promesa que le hizo a Dios en tiempos oscuros.

Mediante sus historias en Instagram, la dominicana compartió una imagen del interior de un templo moderno y elegante, acompañado de un mensaje que dejó ver la profunda conexión religiosa que mantiene.

Yailin 'La Más Viral' cumple su promesa

“Le prometí a Dios que si me bendecía, levantaría una iglesia en su nombre y hoy estoy cumpliendo esa promesa”, escribió la reggaetonera junto a la imagen del lugar.

Con una genuina convicción, ‘La Más Viral’ declaró: “Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a él. Esta es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen”.

Un giro espiritual

Para ella, este espacio va más allá de una construcción física, pues, significa una manifestación pública de su fe y una manera de compartir con otros su experiencia espiritual profunda, por eso, resaltó que, con la fe del creador puedes lograr lo que te propongas.

Hasta ahora, la intérprete de “Silla” no ha revelado detalles claves de su iglesia, como, por ejemplo, la ubicación exacta y, si estará abierta para todo público o reservada solo para un círculo íntimo integrado por sus familiares y amigos cercanos.

En múltiples ocasiones, la artista ha expresado su devoción al catolicismo y, en cada uno de sus proyectos aprovecha para resaltar que, todo se lo debe a su fe en Dios, a quien ha considerado su más fiel protector.