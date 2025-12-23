Influencer argentina sorprende al presentar una hallaca en MasterChef Celebrity

Suscríbete a nuestros canales

En una noche histórica de MasterChef Celebrity Argentina, una influencer argentina sorprendió no solo por su osadía culinaria sino también por darle un giro viral y picante a la tradicional hallaca, un platillo típicamente venezolano asociado a las fiestas navideñas.

Su creación sucedió en medio de una competencia televisiva en la que prima la técnica, el ingenio y, sobre todo, la creatividad.

La hallaca conquistó MasterChef Celebrity Argentina

La dinámica del programa consistía en que los participantes debían preparar platos típicos de las fiestas navideñas de diferentes países, una prueba que muchos chef amateurs y celebridades consideran un verdadero reto.

Sin embargo, lo inesperado llegó cuando la influencer conocida como Sofi “La Reini” Gonet decidió cocinar una hallaca, un plato que tradicionalmente requiere horas de preparación meticulosa, con múltiples ingredientes y técnicas complejas.

Con apenas 60 minutos disponibles, Sofi se lanzó a la aventura culinaria con un ingrediente audaz para el relleno: pepinillo, cebollitas encurtidas, tomate rallado, zanahoria, pimentón, cerdo y pollo, una versión libre e innovadora de la receta tradicional que dejó a muchos boquiabiertos.

La reacción del jurado

Al probar la hallaca, los jueces del programa, integrados por figuras reconocidas como Germán Martitegui, no pudieron ocultar su asombro. Martitegui describió la preparación como “el plato más difícil de la noche” y calificó el resultado con un curioso equilibrio entre sorpresa y respeto.

Asimismo, destacó que el achiote y los condimentos se sintieron bien, que el pollo y el cerdo estaban cocidos aunque quizá necesitaban un poco más, y que el armado era sorprendentemente prolijo considerando el escaso tiempo.

Otro de los jueces subrayó que la hallaca era “un plato lindo de recibir”, destacando que la proporción entre masa y relleno parecía bien equilibrada. Incluso hubo aplausos por parte del panel, un gesto no habitual cuando se trata de recetas tan exigentes en técnica.