¡Wire to wire! Talk to Me Jimmy metió un galope de pronóstico en el Withers Stakes de la Ruta al Kentucky Derby

Este viernes se llevó a cabo el Withers Stakes ($200,000), prueba central de la cartelera de la jornada en el Hipódromo de Aqueduct. Por su implicación dentro de la ruta al Kentucky Derby, el Withers es una carrera preparatoria que otorgó a los cinco primeros finalistas una escala de 20-10-6-4-2 puntos de clasificación, respectivamente, para la prestigiosa prueba de Grado 1 en mayo en Churchill Downs.

Talk to Me Jimmy, con la monta de Rubén Silvera para el entrenador Rudy Rodríguez, dominó esta prueba para posicionarlo dentro de los primeros veinte purasangres que tienen opción de intervenir en el primer peldaño de la Triple Corona estadounidense.

Kentucky Derby: El Withers Stakes fue un galope para Talk to Me Jimmy

Siete potros se vieron la cara en esta competencia de gran importancia en la ruta al Kentucky Derby. Talk to Me Jimmy aprovechó su velocidad para colocarse al frente del pelotón desde la partida. Con la monta de Rubén Silvera, este hijo de Modernist tomó la punta y con parciales muy cómodos se empleó en la delantera sin ver comprometida la victoria.

Prácticamente fueron dos carreras: Talk to Me Jimmy, en la punta con parciales de 23.96; 48.18; 1:12.47; y 1:37.88 hasta la milla con Silvera con el control total de carrera y sin enemigos. Y la otra carrera, con el resto del pelotón que hicieron cambio de pociones hasta la meta, sin poder comprometer el triunfo de este linajudo corredor, propiedad de la sociedad EI Thoroughbreds y Rudy R. Rodríguez.

El ganador agenció crono de 1:51.68 para 1.800 metros en pista de arena y arrojó un pago de $26,54 a ganador en la taquilla. Talk to Me Jimmy consiguió su segunda victoria en tres presentaciones, y primera en stakes.

Talk to Me Jimmy sumó sus 20 primeras unidades. El segundo lugar fue para Grittiness en pasada final sobre Ottinho, que llegó tercero, y cuarto para Schoolyardsuperman, que se cansó de perseguir al ganador hasta los 1.200 metros iniciales. Estos ejemplares consiguieron 10, 6 y 4 puntos, respectivamente.