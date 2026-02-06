¡Impacto total! Dividendo de $143.40 en Oaklawn Park se convierte en el más alto del mes en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La segunda carrera de este viernes en el óvalo de Oaklawn Park sacudió los cimientos del hipismo norteamericano. El ejemplar Patch O'Brien rompió todos los pronósticos al lograr la victoria y devolvió el dividendo a ganador más lucrativo de la temporada 2026 en los Estados Unidos.

Una sorpresa histórica en la arena

La prueba, un Claiming con premio de $31.000, recorrió una distancia de 1.700 metros sobre la superficie de arena. El purasangre Patch O'Brien, con la monta de Serafin Carmona y la preparación de Fernando Bahena, superó al lote tras un despliegue de resistencia en el último tramo de la competencia.

El triunfo generó una cifra récord en las taquillas de apuestas que dejó los siguientes pagos oficiales:

A Ganador: $143.40 (Cifra máxima del año).

(Cifra máxima del año). Place: $43.40.

$43.40. Show: $18.00.

Este dividendo supera cualquier registro previo de la presente campaña y posiciona a la jornada de Arkansas como la más rentable para los buscadores de sorpresas.

Desempeño cronométrico

El ganador registró un tiempo final de 1:47.54 para la distancia recorrida. A pesar del ritmo exigente, Patch O'Brien mantuvo la solvencia necesaria para batir a sus rivales y asegurar su lugar en las crónicas hípicas de este año por su abultado retorno económico.

