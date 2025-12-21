¡Mega Sorpresa en Oklahoma! Express Kid gana el Springboard Mile y paga $71.00

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Remington Park presenció una de las mayores sorpresas del año en la última prueba importante del calendario de dos años. El ejemplar Express Kid, con el dorsal número 12, consiguió una victoria de punta a punta en el millonario Remington Springboard Mile Stakes, una carrera dotada con $300,000.

La victoria reportó un generoso pago de $71.00 por cada dólar apostados a ganador, lo que confirma la gran sorpresa que produjo este resultado. Además, el potro añadió 10 puntos a su cuenta de clasificación oficial, lo que representa un paso significativo en la ruta hacia el Kentucky Derby de 2026.

El hijo de Bodexpress desplegó una actuación impresionante que dejó sin opciones a sus rivales desde el inicio de la prueba. El jinete José Álvarez montó al potro con una confianza absoluta y estableció el paso de la competencia desde que abrió las compuertas. Álvarez mantuvo al ejemplar en la delantera durante todo el recorrido, gestionó el ritmo de forma experta y reservó la energía necesaria para el tramo final, capaz de agenciar 1:39.99 para el recorrido.

Bajo la preparación del entrenador Wade Rarick, Express Kid demostró una condición física excelente. El equipo planeó la carrera a la perfección y el potro ejecutó la estrategia al pie de la letra. Al cruzar la meta, Express Kid ganó con facilidad, sacó una ventaja considerable sobre el resto de los participantes y certificó un triunfo rotundo. La victoria muestra el potencial del caballo para competir en distancias mayores y sugiere que posee la resistencia necesaria para las exigencias del Derby.

Este triunfo coloca a Express Kid en una posición favorable dentro de la tabla de puntos. La acumulación de 10 puntos otorga al potro un lugar destacado entre los principales aspirantes a participar en el "Derby de las Rosas" en Churchill Downs el primer sábado de mayo. El camino hacia el Kentucky Derby es largo, pero esta victoria en Oklahoma supone un gran impulso para el equipo de Rarick y Álvarez.