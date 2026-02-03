Corazón dividido: por qué Tom Brady no apoyará a los Patriots este domingo

Suscríbete a nuestros canales

El escenario está listo para el Super Bowl LX en San Francisco. Este domingo, los New England Patriots regresan al partido más importante de la temporada para enfrentar a los Seattle Seahawks, marcando el fin de una sequía y el inicio de una nueva era bajo el mando estratégico de Mike Vrabel.

Sin embargo, en medio de la efervescencia del "Gran Juego", la figura más grande en la historia de la franquicia, Tom Brady, ha decidido vivir esta final desde una neutralidad que pocos esperaban. Ahora, en su doble faceta como analista estrella de televisión y accionista de los Las Vegas Raiders, el legendario exquarterback prefiere mantener una distancia diplomática.

A pesar de tener una imponente estatua de seis toneladas recién inaugurada en Foxborough y seis anillos de campeonato con el equipo, el "GOAT" aclaró que para esta edición número 60, su corazón no vestirá los colores de Nueva Inglaterra.

El fin de una narrativa sentimental

“No tengo un favorito en esta pelea. ¡Que gane el mejor equipo!”, declaró Brady esta semana en el podcast Let’s Go!, sacudiendo la narrativa nostálgica que muchos aficionados esperaban. Para Brady, este partido representa algo más que lealtades pasadas; es la consolidación de un cambio generacional necesario en la liga.

“En cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en Nueva Inglaterra y me alegro de que todos hayan aceptado el régimen de Mike Vrabel... Lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis ahí, pero los Patriots están de vuelta y es un momento muy emocionante para todos”, analizó Brady, reconociendo el mérito de su excompañero al devolver al equipo a la cima de la NFL.

Conexiones cruzadas y conflictos de interés

El Super Bowl LX presenta un conflicto de intereses fascinante para Brady, quien ahora observa el juego desde el palco de propietario. Por un lado, su vínculo con el cuerpo técnico de los Patriots es innegable: “Josh McDaniels ha sido un gran amigo mío también... y creo que Mike Vrabel simplemente ha hecho todo de la manera correcta”.

Pero el panorama se complica al mirar la banda opuesta. El ataque de los Seahawks es comandado por Klint Kubiak, quien se perfila como el principal candidato para convertirse en el próximo entrenador en jefe de los Raiders, el equipo que Brady ahora ayuda a gestionar. Esta posición ejecutiva obliga al californiano a mantener un perfil profesional impecable, evitando favoritismos que puedan interpretarse erróneamente en los círculos internos de la liga.

Un espectador de lujo en San Francisco

Quizás por eso, su deseo para este domingo es puramente deportivo. Lejos de las pasiones de la banda de juego, Brady busca la perfección estética del fútbol americano: “Solo quiero ver buen futbol. Quiero ver buenas jugadas, buenos lanzamientos, buena estrategia y buenas decisiones”.

Brady, quien ha transitado la evolución de jugador a leyenda y de leyenda a ejecutivo, cerró con una reflexión sobre su nuevo rol: “Ahora, en una fase diferente de mi vida... realmente quiero sentarme como fanático y disfrutar el momento”. Sin la presión del casco puesta, el hombre que definió una era en Nueva Inglaterra parece finalmente listo para dejar que otros escriban su propia historia.