Demi Moore escribe sentimental mensaje, muy ligado a Bruce Willis

Es de conocimiento público que la actriz Demi Moore sostuvo un intenso amor con Bruce Willis, y fruto de ello nacieron sus tres hijas Rumor, Scout y Tallulah. Está última se encuentra de cumpleaños hoy martes 3 de febrero, recibiendo un hermoso mensaje de su progenitora en Instagram.

Felicitaciones de amor

La protagonista de la exitosa película “La Sustancia”, que le valió el Globo de Oro, posteó una bonita fotografía en la que su pequeña Tallulah, estaba pequeña y tenía enorme parecido con Bruce, por el cabello rubio e intensos ojos claros.

“Entonces y ahora... Puede que ya no quepa en mis brazos o necesite que me ponga su lápiz labial. Pero, siempre será mi dulce niña. Feliz cumpleaños Tallulah”, escribió.

La joven no dudo en responder al bonito mensaje de su famosa progenitora, escribiendo: “Te quiero mamá mía. Siempre voy a caber en tus manos”.

Detalles de la joven

Tallulah Belle Willis Moore, nació el 3 de febrero de 1994 en Los Ángeles, California. Es la tercera hija del exmatrimonio, es conocida por ser diseñadora y activista de la salud mental.

Acumula en Instagram 454 mil seguidores con quienes comparte imágenes y videos de momentos increíbles en su vida, como el respeto que tiene por sus famosos padres.

Desde que Bruce, protagonista de la película “El quinto elemento”, fue detectado con la enfermedad de demencia frontotemporal, su familia ha estado muy cercana y cuidándolo en cada momento, en especial Demi, quien pese al divorcio sigue muy unida con el artista.