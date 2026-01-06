Esposa de Bruce Willis desata rumores devastadores sobre la salud del actor

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, Hollywood entró en crisis de confusión tras un mensaje viral que publicó Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, en sus redes sociales, la cual desató especulaciones y un tsunami de reacciones entre los fans.

Incluso, surgió una interrogativa en medio de la incertidumbre que viven los seguidores del artista: “¿Murió Bruce Willis a los 70 años?”. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre el ícono de “Duro de Matar” y su difícil crisis de salud.

La esposa de Bruce Willis hizo temblar a internet

El pasado 21 de diciembre, Emma compartió en Instagram un texto cargado de nostalgia en el que hablaba de su esposo en pasado, evocando un recuerdo íntimo de amigos y familia cuando pasearon por Magig Mountain y cómo fue aquella experiencia.

“La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido. Estoy bastante seguro de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contento de que lo hiciera. Siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión”, escribió.

Esas palabras en pasado conmocionaron a los seguidores y provocaron rumores inmediatos de su muerte. Aunque las intenciones de Emma parecen haber sido emotivas, la elección de palabras disparó la intriga acerca del estadounidense.

La verdad sobre Bruce Willis

Contrario a los rumores, Bruce Willis no ha muerto. El actor de 70 años continúa con vida, aunque enfrentando un progresivo deterioro cognitivo debido a demencia frontotemporal, un trastorno neurológico degenerativo que afecta el lenguaje, el comportamiento y la conexión con el mundo.

Este diagnóstico se hizo público en 2023 y ha sido confirmado por su familia. La progresión de la enfermedad ha implicado dificultades para comunicarse, leer, e incluso recordar detalles que antes eran cotidianos.

Lejos de esconder esta realidad, Heming ha sido franca sobre la batalla emocional y práctica que implica cuidar a un ser querido con una condición tan compleja, adaptando nuevas formas de comunicación familiar.