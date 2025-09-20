Bruce Willis reaparece en medio de su lucha por la demencia frontotemporal

Suscríbete a nuestros canales

Bruce Willis fue visto disfrutando de un feliz verano en compañía de sus hijas, a pesar de su delicado estado de salud. Las tiernas fotografías, publicadas por su hija Scout Willis, han conmovido a sus seguidores y han mostrado un lado íntimo y alegre del protagonista de "Duro de matar".

El pasado 17 de septiembre, Scout Willis compartió en Instagram un carrusel de imágenes con la descripción: “Felices y tardíos recuerdos de un verano maravilloso”.

Momento familiar de Bruce Willis

Una de las fotografías más emotivas se ve a Bruce Willis sentado en un sofá al aire libre, sonriendo junto a Scout y su otra hija, Tallulah Willis. Los tres se ven muy unidos, demostrando la gran complicidad familiar a pesar de las adversidades por su enfermedad.

Estas fotografías también incluyen momentos con su exesposa, Demi Moore, quien es la madre de las tres hijas mayores de Bruce, jugando dominó con Tallulah.

Bruce Willis tiene pocos momentos públicos

Las apariciones públicas de Willis han sido cada vez más escasas desde que en 2022 se le diagnosticara afasia, una condición que en 2023 progresó a demencia frontotemporal (FTD).

Esta enfermedad afecta las capacidades de planificación, el comportamiento y las emociones, transformando su vida diaria y la de sus seres queridos.

A pesar de las dificultades, las fotografías compartidas por Scout han sido de gran alivia para todos sus seguidores, quienes siempre se mantienen atento a la situación del actor de Hollywood.