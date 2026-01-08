El pitcheo de Caribes estuvo a punto de lanzarle no hit-no run a Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

El pitcheo de Caribes de Anzoátegui retorno a la acción con el brazo repotenciado y estuvo a tan solo cinco outs de propinarle un no hit-no run a la temible ofensiva de los Navegantes del Magallanes.

El encuentro se mantuvo cerrado hasta el séptimo capítulo, donde los orientales ganaban por la mínima (1-0) y comenzaron a abrir la brecha. A pesar de que el resultado final fue de 8 carreras por 3, los lanzadores visitantes hicieron un extraordinario trabajo hasta el último tramo.

Ángel Cuenca guió el camino:

La destacada tarea del pitcheo de la "Tribu", fue iniciada por el joven Ángel Cuenca, quien realizó otra notable apertura. Este trabajo fue de cuatro capítulos completos, en los cuales no aceptó incogibles y solamente regaló un pasaporte.

Posteriormente, Liarvis Breto le siguió el camino con dos episodios perfectos, incluyendo un par de ponches y Yoelvin Silven retiró el séptimo por la vía rápida. No obstante, Francis Peguero permitió un doble de Tucupita Marcano que acabó con la ilusión de un duelo sin hits ni carreras combinado, un batazo que conectó el ex grandeliga en la alta del octavo luego de un out en la pizarra.

De igual forma, Peguero salió airoso de ese inning y las únicas tres anotaciones de los "Eléctricos" llegaron en el episodio final, yendo todas a la cuenta del importado D.J. Johnson.

Esta fue la primera victoria en este Round Robin, para los dirigidos por Asdrúbal Cabrera, quienes quedan con balance de 1-1. Por su parte, Magallanes dejó su récord en 0-2.