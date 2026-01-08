LVBP: Lanzador de Leones protagoniza muy buena salida en su estreno con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes retomaron las actividades del Round Robin este miércoles con una dolorosa derrota en el Estadio José Bernardo Pérez. Pero a pesar de eso, la nota positiva del equipo la protagonizó José Marco Torres con su apertura.

Y es que los Caribes de Anzoátegui supieron hacer daño con lo justo, sin mencionar que su pitcheo estuvo prácticamente intraficable. Con todo y eso, el lanzador refuerzo de los Leones del Caracas hizo todo lo posible por mantener a raya a la Tribu.

Torres cumplió, pero Magallanes no

En la misma primera entrada, José Torres sufrió su único golpe letal de la noche cortesía de Antonio Piñero, quien le conectó un jonrón solitario por todo el jardín central.

Luego de eso, el zurdo perteneciente a los Leones del Caracas se creció y retiró a ocho en fila hasta que el propio Piñero le pegó un hit en el cuarto.

Ya en el séptimo, Torres toleró un sencillo tras dos outs, lo que llevó al manager Yadier Molina a reemplazarlo por Oliver Ortega. Acto seguido, el relevista regaló tres boletos de manera seguida para que la Tribu extendiera su ventaja.

Al final, la línea de trabajo de José Torres fue de 6.2 innings en los que recibió cuatro hits y dos rayitas, además que no regaló bases por bolas y retiró a ocho contrarios por la vía del ponche.