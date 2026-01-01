LVBP: José Marcos Torres vuelve al Magallanes con altas expectativas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes lograron una heroica y memorable remontada en la temporada regular. Luego de llegar a estar con récord de 12-20, los filibusteros culminaron con foja de 29-27, para avanzar de terceros al Round Robin. Esta hazaña estuvo sostenida, en gran parte, por un punto fuerte que tuvo la organización durante todo el año: el pitcheo.

Los eléctricos gozaron de una efectividad colectiva de 4.18, la mejor del torneo, pero a pesar de eso, no se conforman. Con su primera elección del Draft de Adiciones y Sustituciones, los Navegantes tomaron al zurdo José Marcos Torres, de Leones del Caracas, quien fue uno de los mejores abridores de la campaña, para reforzar todavía más el pitcheo.

Meridiano pudo conversar en exclusiva con Torres, quien ya vistió el uniforme de "La Nave" durante la campaña 2023/24, y quien además afirma estar agradecido y entusiasmado por tener la oportunidad de lanzar nuevamente en el mes de enero.

José Marcos Torres va por la gloria

"Me siento bastante contento por ser primera ronda. Estoy agradecido por la oportunidad y voy con la mentalidad de dar el cien por ciento, hacer un buen trabajo, ayudar al equipo a ganar y sobre todo, buscar un campeonato", fue lo primero que comentó José Marcos Torres, al hablar de cómo recibió la noticia de su elección.

Y es que la propia gerencia filibustera afirmó que el pitcher caraqueño era una oportunidad que no podían dejar pasar, principalmente por su capacidad de ser abridor o relevista, algo que todavía no se ha conversado, pero que pronto se discutirá. "No he hablado todavía sobre mi rol. Hablé con el pitching coach (Darwin Marrero) y con el gerente (Federico Rojas). En el rol en el que les haga falta, ahí voy a estar yo para ayudar al equipo", explicó Torres.

Del mismo modo, José Marcos Torres cerró hablando de su gran temporada, año que no se pudo traducir en una clasificación de Leones, pero que de igual manera espera cerrar por todo lo alto. "Es una lástima que no pude clasificar con los Leones, pero la meta es la misma. Hasta que no me corone campeón en la LVBP no me sentiré conforme", sentenció.