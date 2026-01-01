LVBP: Magallanes podría estrenarse en el Round Robin con este lanzador

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP inicia una nueva etapa con el Round Robin. Ahora son cinco equipos los que se disputarán los dos boletos hacia la gran final, y uno de esos que apuesta fuerte por regresar son los Navegantes del Magallanes.

Recordemos que la Nave cerró la ronda regular con tres victorias al hilo y un récord de 29 victorias y 27 derrotas, lo que le permitió empatar el segundo lugar de la clasificación con otros dos equipos. Y es que la misión del equipo es mantener ese altísimo nivel para arrancar con saldo positivo la postemporada.

Magallanes podría ir con su mejor brazo

A falta de un anuncio oficial, los Navegantes del Magallanes estarían estrenándose en la "fiesta de enero" con su mejor lanzador de esta zafra, que no es otro que Ricardo Sánchez. De hecho, se trata de un pelotero que seguramente ganará votos para el premio al Pitcher del Año.

La última vez que el oriundo de Puerto Cabello se subió al montículo fue el 26 de diciembre, cuando conquistó su quinta victoria del año frente a Tiburones de La Guaira. Es por eso que tiene todas las papeletas para ser el abridor que enfrente a Águilas del Zulia, este viernes 2 de enero, en el Estadio José Bernardo Pérez.

Números de Ricardo Sánchez en la temporada 2025-2026 de la LVBP