MLB: Carlos Narváez declara su amor eterno a Red Sox

Carlos Narváez ha pasado de ser una pieza de cambio a convertirse en el corazón de la receptoría en Fenway Park. Tras una temporada 2025 de ensueño, el venezolano expresó su deseo de vestir el uniforme de Medias Rojas de Boston por el resto de su carrera profesional en MLB.

Narváez resaltó en una entrevista: "Me encantaría ser un Medias Rojas para siempre. Me gustaría retirarme con este equipo". Una declaración de amor que enorgullece a la gerencia del equipo, que además, está interesado en una extensión de contrato para los próximos años.

El venezolano se ganó un lugar en la receptoría de Red Sox gracias a su versatilidad para sacar outs. Es muy seguro con su talento y tiene una gran relación con los lanzadores. En esa línea, se ha convertido en un seguro para una posición que dio tumbos en los últimos años.

Red Sox otorga liderazgo a Carlos Narváez en 2026

El manager Alex Cora confirmó recientemente que Carlos Narváez se ganó el derecho de iniciar como titular en 2026. Su capacidad para jugar con una lesión de rodilla y su liderazgo defensivo le permitieron liderar las Grandes Ligas con 32 corredores retirados en la campaña.

Por otra parte, la conexión con la fanaticada ha sido tan profunda que algunos sectores ya lo apodan 'Capitán'. El fanático de Boston sabe y detecta cuando un pelotero forma parte de su identidad. Con el venezolano, la situación fue clara desde el primer momento, es un Red Sox.

Narváez tiene como enfoque asegurar una extensión de contrato que lo mantenga vinculado al equipo. Sin embargo, declaró que lo principal es alcanzar la Serie Mundial con la organización y luego sentarse hablar sobre el futuro. Carlos será agente libre en 2031.

Proyección de Carlos Narváez con Red Sox en 2026

Como de costumbre, Baseball-Reference presenta una proyección conservadora para Carlos Narváez. El venezolano no se caracteriza por una explosión ofensiva, de hecho, es todo lo contrario. Sin embargo, sorprende que sus números sean tan bajos con un lineup cargado para batear fuerte.

Proyección de Narváez para 2026:

- 382 turnos, 49 anotadas, 93 hits, 23 dobles, 14 jonrones, 48 impulsadas, 3 bases robadas, 37 boletos, 101 ponches, .243 promedio, .312 OBP, .414 SLG, .726 OPS