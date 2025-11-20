MLB: Alex Cora presiona a Red Sox en la temporada baja 2026

Suscríbete a nuestros canales

Alex Cora no se conforma con volver a octubre. Aunque Medias Rojas de Boston regresaron a los playoffs en 2025, el mánager dejó claro que tres juegos no bastan y esperan un salto de calidad en la temporada baja 2026 para lograr los objetivos del equipo en Grandes Ligas.

Cora resaltó en una pequeña entrevista: "Necesitamos ser agresivos. Sí, volvimos a los playoffs, pero tres juegos no son suficientes; ni siquiera sentimos que lo hubiéramos logrado". El manager de Red Sox entiende que están en una buena posición y espera una temporada baja sin excusas.

Medias Rojas tiene dos necesidades especificas que Craig Breslow (jefe de operaciones de beisbol) ha declarado por activa y por pasiva. Un lanzador que sirva como segunda espada para Garrett Crochet; además de un bateador de poder que si puede ser primera base, mucho mejor.

Red Sox con el horizonte claro en la temporada baja 2026

La gerencia de Medias Rojas de Boston tiene definidos sus objetivos para reforzar el equipo en 2026: sumar un lanzador que complemente a Garrett Crochet (Joe Ryan o Freddy Peralta en agenda) y adquirir un bateador de poder como Pete Alonso o Kyle Schwarber de la agencia libre.

Con un margen de 31 millones disponibles, el club no planea grandes gastos. La estrategia apunta a invertir en el bateador vía agencia libre y buscar al lanzador mediante un cambio. El enfoque es potenciar al club sin comprometer el presupuesto ni alterar el núcleo competitivo.

La presión de Alex Cora y el contexto de la última postemporada obligan a moverse con precisión. Boston necesita profundidad ofensiva y estabilidad en la rotación para evitar otro paso fugaz por octubre. La hoja de ruta está trazada, y la gerencia sabe que no hay margen para titubeos.