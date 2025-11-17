MLB: El récord de una leyenda que Skubal, Skenes y Crochet no van a superar

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal, Paul Skenes y Garrett Crochet son tres de los mejores lanzadores de Grandes Ligas en la actualidad. Su dominio, control y conocimiento de la zona de strike los hace imparables. Sin embargo, ellos no podrán superar una marca que registró una de las grandes leyendas de la liga.

Greg Maddux, miembro del Salón de la Fama y uno de los lanzadores más influyentes y dominantes en la historia de la MLB. En su carrera registró un juego completo de solo 77 pitcheos; marca que será difícil de superar por Skubal, Skenes y Crochet en los próximos años.

Hoy en día, una cuenta de 77 pitcheos equivaldría a unas 4 entradas en promedio para cualquier lanzador en Las Mayores actuales. En una era donde la velocidad domina, un juego completo lo terminan con 94-100 pitcheos. De hecho, Tarik (94) y Garrett (100) lo hicieron en un 2025 dominante.

Top 5 de Juegos completos con menos lanzamientos en Grandes Ligas

Tarik Skubal y Garrett Crochet ya firmaron su primer juego completo en 2025, con 94 y 100 pitcheos respectivamente. Paul Skenes, pese a su dominio desde el debut, aún no alcanza esa marca. Su corta pero impactante carrera lo mantiene cerca, aunque el listón histórico sigue altísimo.

Top 5 Histórico - Juegos Completos con Menos Pitcheos:

Red Barrett - Boston Braves: 58 pitcheos vs Rojos de Cincinnati el 10 de agosto de 1944 Slim Salle - Rojos de Cincinnati: 66 pitcheos vs Brooklyn Robins el 21 de septiembre de 1019 Aaron Cook - Rockies de Colorado: 74 pitcheos (55 strikes) vs Padres de San Diego el 25 de julio de 2007 Carlos Silva - Mellizos de Minnesota: 74 pitcheos (50 strikes) vs Cerveceros de Milwaukee el 20 de mayo de 2005 Greg Maddux - Bravos de Atlanta: 77 pitcheos vs Cachorros de Chicago el 22 de julio de 1997

Tarik Skubal, Paul Skenes y Garrett Crochet siguiendo legado de Greg Maddux

Skubal, Skenes y Crochet representan la nueva élite del pitcheo en MLB. Cada uno, con su estilo, encarna virtudes que remiten al legado de Greg Maddux: dominio de la zona de strike, inteligencia situacional y una capacidad quirúrgica para leer y desarmar a los bateadores.

Aunque el béisbol actual premia la potencia, estos lanzadores destacan por su control, timing y temple. Saben cuándo atacar, cómo salir de aprietos y qué ofrecer en cada conteo. No igualan la economía de Maddux, pero sí su filosofía: lanzar con la mente, no solo con el brazo.