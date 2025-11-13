MLB: Solo Tarik Skubal cumple los cuatro criterios élite del Cy Young

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal es de los pitchers más dominantes de los últimos años en Grandes Ligas. Su capacidad para sacar outs, ponchar y dominar rivales, debe ser estudiado por nuevas generaciones. En ese contexto, es el único en repetir el Cy Young registrando los 4 criterios élite de un lanzador.

Skubal tuvo un 2025 sensacional, con un dominio parecido al que logró en 2024, donde ganó el Cy Young. En aquella temporada, parecía una anomalía que difícilmente se repetiría. Sin embargo, el lanzador de Tigres de Detroit lo hizo y redefiniendo los criterios que debe tener un ganador del premio.

Tarik acuñó los 4 criterios que debe tener un lanzador para ganar el Cy Young: 30+ aperturas, efectividad inferior a 2.50, WHIP inferior a 1.00, relación K/BB superior a 6.00. Skubal es el único en la historia en registrar dos veces estos números, siendo clave para ganar el premio.

¿Dónde jugará Tarik Skubal en Grandes Ligas durante 2026?

Tigres de Detroit ofrecieron a Tarik Skubal un contrato de cuatro años por 100 millones de dólares, pero fue rechazado. Su objetivo es convertirse en el lanzador mejor pagado de la historia, con un acuerdo de 400 millones por diez temporadas; un movimiento que desencadenaría un caos comercial en MLB.

Yankees, Red Sox, Dodgers y Mets lo buscan incesantemente para 2026, aunque solo podrían adquirirlo mediante un cambio. El interés es alto, pero Detroit aún no ha activado conversaciones formales. Skubal se mantiene como pieza codiciada y su futuro podría alterar el mapa competitivo de la Americana.

También existe la posibilidad de que Tarik se quede con Tigres sin recibir extensión ni ser cambiado. En ese escenario, apostaría por la agencia libre en 2027, arriesgando una temporada más sin garantías contractuales. Sería una jugada audaz, pero con potencial para el mercado de lanzadores.