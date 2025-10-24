MLB: Tarik Skubal podría ser cambiado por los Tigres después de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Hay mucha expectación en torno a la clase de agentes libres de la MLB una vez culmine la Serie Mundial . Nombres como Kyle Schwarbe, Pete Alonso, Kyle Tucker, Bo Bichette, Alex Bregman, Framber Valdez, Ranger Suárez, Dylan Cease, Zac Gallen, Michael King, Edwin Díaz y Robert Suárez (si decide salirse de su contrato, tiene opciones para 2026 y 2027), ellos podrían tener nuevo equipo pero uno que podría estrenar también, es Tarik Skubal.

El Cy Young regente de la Liga Americana, ciertamente llegaría al mercado de agentes libres en 2027, empero, pero dados sus fenomenales performances, el alto mando de los Tigres de Detroit inició negociaciones para renovar su contrato, pero se sorprendieron al descubrir que su última oferta estaba a unos 250 millones de dólares de distancia.

Tarik Skubal a “reventar” el mercado

Skubal y Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, están considerados los dos mejores lanzadores del deporte. Para firmar un pacto a largo plazo con cualquiera de ellos, sus equipos actuales deben estar dispuestos a comprometer una cantidad muy superior al contrato de Gerritt Cole, de nueve años y 324 millones, o al de Yoshinobu Yamamoto, de 11 años y 324 millones.

Cuando Juan Soto consiguió sus 765 millones de dólares y Shohei Ohtani sus 700 millones, reajustaron el mercado de los mejores agentes libres, y ahora se espera que Skubal reajuste el mercado de los lanzadores y se convierta en el lanzador titular mejor pagado de la historia, con un precio inicial realista superior a los 400 millones.

Es poco probable que los bengalíes lleguen a ese punto y, si ese es el caso, no pueden cometer el error de esperar hasta la fecha límite de traspasos para negociar su salida o dejarlo marchar con una compensación mínima en el draft la próxima temporada baja.

Por lo tanto, aunque en Detroit están en posición de competir por la postemporada el año que viene, de acuerdo al reputado periodista de The Athletic, Jim Bowden, es probable que pongan a Skubal en el mercado en las próximas reuniones de invierno, e intenten hacer el mejor traspaso posible con tantos equipos de grandes mercados y profundos sistemas de cantera que obviamente lo quieren, como Mets de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York y Gigantes de San Francisco.