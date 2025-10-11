Tarik Skubal estableció esta locura de marca en las postemporadas de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal además de asumir el juego decisivo en la Serie Divisional entre Tigres de Detroit y Marineros de Seattle, demostró con creces ser el mejor lanzador zurdo del momento en la MLB; en el lapso que comprendió entre la baja del inning 2 y el 4to tramo estableció una nueva marca en la historia de la postemporada.

El último out de esa 2da entrada lo consiguió con ponche a Víctor Robles, luego el 3ero lo retiró por la vía rápida también con trío de chocolates recetados, engullidos por J.P Crawford, Randy Arozarena y Cal Raleigh. Luego para la 4ta aplicó la misma dosis, que recetó a Julio Rodríguez, Jorge Polanco y Eugenio Suárez.

Sí, fueron 7 los ponches consecutivos, todos haciendo swing, los que consiguió el actual Cy Young de la Liga Americana, algo que jamás se apreció en los playoffs de cualquier época.

Esta gloriosa faena la redondeó con 13 guillotinados en solo 6 tramos; antes de esos siete se ensañó con los mismos Rodríguez y Polanco en el 1ero. Hacia Suárez como primer out del 2do; con Mitch Garver en la 5ta, así como de nuevo con Crawford y Raleigh en el 6to.

Para hacer todo absolutamente más especial, el zurdo no incurrió en base por bolas alguna. Dejó el juego con su manada bengalí arriba 2x1, empero, los nautas igualaron en la baja del 7mo.

El récord previo de más ponches al hilo en un partido de playoffs era compartida entre ocho serpentineros, el más reciente Trey Yesavage de los Azulejos de Toronto en el juego dos del reciente careo divisional ante Yankees de Nueva York.

Adicionalmente, pasó a ser el primer monticulista en la historia de postemporadas con al menos una decena de ponchados sin boleto alguno.