MLB: Jesús Luzardo con los Phillies recordó lo injusto que puede ser el beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Lo que ocurrió con Jesús Luzardo en la presente postemporada de MLB, demuestra que el beisbol es complejo y esta cualidad en ocasiones deriva en situaciones poco o nada justas.

Estuvo como abridor en el segundo choque de la Serie Divisional entre sus Phillies de Filadelfia y Dodgers de Los Ángeles. Debió cargar con la derrota a pesar de una apertura de calidad: 6 innings, 3 hits, 2 carreras que fueron limpias, 1 solo boleto más 5 ponches; en ese momento subió a la lomita para el 7mo inning pero se le embasaron Teóscar Hernández y Freddie Freeman, no sacó out alguno y esos corredores eventualmente anotaron.

Jesús Luzardo ¡Qué detalles!

Para el cuarto compromiso fue insertado en el bullpen cuáquero, siendo convocado para el 10mo inning que retiró por la vía rápida e incluyó 2 ponches, a Shohei Ohtani que la vio pasar, además del propinado a Teóscar.

En el 11mo por la guillotina paso a Freeman, pero Tommy Edman le ligó sencillo y a pesar de que dominó a Will Smith, Max Muncy también consiguió hit por lo que el criollo fue reemplazado por Orion Kerkering.

El nuevo lanzador dio base por bolas a Enrique Hernández, así vino Andy Pagés que bateó débil rolling de frente al pitcher, pero este en toda la acción se denotó nervioso y jamás tuvo control del rodado que perdió, ante las circunstancias optó por pasar la bola al receptor J.T Realmuto para intentar force out, pero lanzó desviado y el corredor llegó a salvo con la del gane y avance a la Serie de Campeonato.

MLB - Phillies de Filadelfia - Grandes Ligas - Playoffs - Postemporada - Dodgers de Los Ángeles

Esa anotación de Hyeseong Kim, que entró por Edman, fue a los registros de Jesús Guillermo que en los registros, de nuevo quedó como responsable del tropiezo de los Phillies.

Para Luzardo estos playoffs 2025 se resumieron en: 2 juegos, 7.2 entradas, 5 inatrapables en contra, ningún jonrón, 1 solo boleto, 8 ponches por lo que registró 2.35 en promedio de carreras limpias permitidas, así como 0.78 de whip, en ambos, por mucho las mejores cifras de su trayectoria en playoffs. Antes de ello tenía 6.14 y 1.63. Balance de 0-2.