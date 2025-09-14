Salvador Pérez destrozó a los Phillies y consolidó su privilegiado rango en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Este 14 de septiembre Salvador Pérez continuó su excelente momento de producción ofensiva al término de la ronda eliminatoria; en el duelo desarrollado en casa de los Phillies de Filadelfia, sonó de 5-2, cuadrangular, 5 carreras remolcadas, 1 anotada y 1 ponche por lo que fue el principal argumento ofensivo de los Reales de Kansas City que vencieron 10x3.

Con ese tablazo de cuatro esquinas, el Capitán monarca arribó a 28, mejorando los 27 que logró el año pasado, además totalizó 89 rayitas producidas, todavía distante de las 104 acumuladas también en 2024.

Aunque falló durante los 4 primeros turnos que tuvo en el careo contra los cuáqueros, “Salvy” igualmente se lució el sábado cuando bateó de 4-2 con otros 2 jonrones y 3 compañeros enviados a la registradora, en lo que fue su cuarto partido multijonrón del calendario presente. Contundente manera en la que celebró su cuadrangular y rayita remolcada 300 y 1.000 de por vida.

Salvador Pérez ¡Alto estatus!

Cuando de receptores se trata, cierto que Cal Raleigh con facilidad ha marcado la pauta gracias a sus 54 vuelabardas, pero el de Venezuela también ha destacado y sus 28 son la 3ra mejor cifra de la Liga Americana, así como 4t en todo el ámbito de la MLB. En carreras empujadas, por cierto, es 2do, Raleigh suma 115.

Como datos complementarios, a lo largo de su trayectoria Salvador Johán ha logrado 21 juegos de 2 jonrones y 171 de sus 301, han sido en calidad de visitante, es decir, fuera del Kauffman Stadium. Ya son 1.005 empujadas.