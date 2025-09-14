MLB: Carlos Mendoza se pronuncia en medio de la crisis que tienen los Mets

Suscríbete a nuestros canales

Con su caída 3x2 este 13 de septiembre ante Rangers de Texas, los Mets de Nueva York quedaron apenas 3 juegos por encima de la marca de .500, 76 ganados 73 perdidos, además de que la racha negativa ahora va por 8 derrotas consecutivas, muy alejados, 12.5 partidos, del 1er puesto en la División Este de la Liga Nacional, posición que tienen los Phillies de Filadelfia.

Asimismo, el grupo de Queens fue alcanzado por los Gigantes de San Francisco en el tercer cupo comodín del Viejo Circuito, donde también están cerca los Rojos de Cincinnati a 1, mientras también tienen chance los D-backs de Arizona a 2.5 y Cardenales de San Luis 3.5.

Todo el contexto es bastante complicado para los Metropolitanos, que en agosto igualmente tuvieron récord negativo, 11-17 y en lo que va de este mes 3-9. Desde la pausa del Juego de Estrellas, 21-31; aunque en casa han jugado bien, 45-29 (.608), en la carretera están 31-44 (.413).

Al respecto, su dirigente, Carlos Mendoza se pronunció este sábado, luego del nuevo traspiés vs Rangers señaló: “Tenemos que ponernos en marcha rápidamente”.

Con la ronda eliminatoria pautada para culminar el 28 de septiembre, a los neoyorquinos les restan un encuentro con Texas, tres con Padres de San Diego y Nacionales de Washington, cerrando con serie de tres en casa de los Cachorros de Chicago y Marlins de Miami.

Este año contra los religiosos tienen 0-3, ante los capitalinos 6-4, vs los oseznos 2-1 y ante los peces 5-5. Padres y Cachorros al momento tienen el segundo y primer comodín.