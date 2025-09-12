LVBP

LVBP: ¿Cuáles jugadores de Leones del Caracas están involucrados con los casos de dopaje?

Este 12 de septiembre se informó que uno de los nombres en toda la Liga es Willians Astudillo

Por Harold Capote Fernández
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 06:05 pm
LVBP: ¿Cuáles jugadores de Leones del Caracas están involucrados con los casos de dopaje?
Foto: Referencial
Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), forma parte, tiene vínculos de relación laboral con el sistema MLB, por esa razón son demasiado similares los mecanismos de control sobre el uso de sustancias prohibidas; para este 12 de septiembre el circuito se pronunció al respecto.

NOTAS RELACIONADAS

En este sentido, el circuito apuntó que los peloteros sancionados son Willians Astudillo, Omar Bencomo Jr., Jhoulys Chacín, de Leones del Caracas, además de los importados Tyler Alexander, Yoanner Negrín, Cristofer Ogando y Félix Paulino.

 

Liga Venezolana de Beisbol Profesional - Leones del Caracas 

Al respecto, el caso de Chacín ha sido el único relativo a los caraquistas, además de que junto a Bencomo, forman parte de los reincidentes, razón por la que su suspensión es de 60 juegos.

El año pasado, el derecho marabino solo estuvo en 7 partidos, 6 de ellos como abridor y en 19 entradas completas dejó promedio de carreras limpias permitidas en 8.05  whip de 1.95.

 

Hace un par de calendarios resultó una ficha fundamental en la consecución campeonil; en la ronda eliminatoria dejó 3.04 de efectividad y 1.13 en whip, muy por encima de las cifras medias de la LVBP.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Carreras HINAVA
Viernes 12 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
LVBP