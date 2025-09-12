LVBP: ¿Cuáles jugadores de Leones del Caracas están involucrados con los casos de dopaje?

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), forma parte, tiene vínculos de relación laboral con el sistema MLB, por esa razón son demasiado similares los mecanismos de control sobre el uso de sustancias prohibidas; para este 12 de septiembre el circuito se pronunció al respecto.

En este sentido, el circuito apuntó que los peloteros sancionados son Willians Astudillo, Omar Bencomo Jr., Jhoulys Chacín, de Leones del Caracas, además de los importados Tyler Alexander, Yoanner Negrín, Cristofer Ogando y Félix Paulino.

Liga Venezolana de Beisbol Profesional - Leones del Caracas

Al respecto, el caso de Chacín ha sido el único relativo a los caraquistas, además de que junto a Bencomo, forman parte de los reincidentes, razón por la que su suspensión es de 60 juegos.

El año pasado, el derecho marabino solo estuvo en 7 partidos, 6 de ellos como abridor y en 19 entradas completas dejó promedio de carreras limpias permitidas en 8.05 whip de 1.95.

Hace un par de calendarios resultó una ficha fundamental en la consecución campeonil; en la ronda eliminatoria dejó 3.04 de efectividad y 1.13 en whip, muy por encima de las cifras medias de la LVBP.