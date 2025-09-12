Jackson Chourio aparece junto a Aaron Judge en este prestigioso apartado ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la carrera de Jackson Chourio apenas va por su segunda temporada en la MLB, son varios los apartados estadísticos donde su desempeño destaca, tanto a la defensiva como con el bate y sobre este último, de manera particular entre los guardabosques.

A la jornada de este 11 de septiembre, el joven de Venezuela, como jardinero, en 2025 se ha ido de 485-135, lo que da un promedio de bateo de .278 y entre los que juegan outfield, esa cifra es la 4ta mejor, solo por debajo del .288 de Kyle Stowers con Marlins de Miami, el .294 de su compañero en Cerveceros de Milwaukee, Sal Frelick; además del .322 de Aaron Judge.

Jackson Chourio en una mejor cosecha

Todo esto por supuesto, engloba a quienes poseen los mínimos de turnos legales. Por otra parte, cuando restan menos de 20 encuentros de la ronda eliminatoria, es mentira que podrá superar el average del “Juez”, pero si puede acercarse lo más posible a los .300, claro que mejor parado quedará.

Asimismo, Jackson Bryan se posiciona 4to en dobles despachados; para él van 33 a la saga de James Wood con 34 en Nacionales de Washington, Bryan Reynolds y Peter Crow-Armstrong con 35 para Piratas de Pittsburgh y Cachorros de Chicago respectivamente, así como Jarren Durán que suma 39 en Medias Rojas de Boston.

El año pasado, el toletero de los espumosos, igualmente solo entre jardineros, finalizó con average de .274 siendo 9no, mientras que en los biangulares sumó 29, la 10ma mayor cantidad.