Jackson Chourio la ve como un melón y Cerveceros se frotan las manos

Dos veces durante esta temporada de la MLB Jackson Chourio ligó 4 imparables en un encuentro; primero el 26 de abril contra Cardenales de San Luis cuando terminó de 5-4 con doble, cuadrangular, 3 remolcadas y 1 anotada aunque sus Cerveceros de Milwaukee cayeron 6x5. La segunda oportunidad llegó el 31 de mayo ante Phillies de Filadelfia, se fue de 5-2, biangular, jonrón, 5 enviados a la registradora, 3 anotaciones más base robada en un lauro de 17x7.

Para la jornada de este 31 de agosto fustigó a los Azulejos de Toronto en Canadá; bateó de 5-4 con 2 dobletes (llegó a 31) , 2 pisadas del pentágono (74) y 1 ponche, pero los alados se impusieron 8x4, empero el joven toletero subió su línea ofensiva hasta:

.284 en promedio de bateo

.318 en porcentaje de embasado

.489 de slugging

.807 de OPS

Guarismos de importancia y desde que regresó de la lista de lesionados, el 30 de agosto sin ver acción desde el 29 de julio ha conseguido de 9-6 para .667 de average. Un ritmo contundente que servirá para asegurar la clasificación de los espumosos, y que por supuesto, se espera mantenga la consistencia en los playoffs.

Jackson Chourio ampliado

El año pasado arribó a Grandes Ligas y esperó hasta el 21 de agosto para lograr su primer partido con 4 hits, lo hizo vs Cardenales, despachó 1 triple, empujó 2, estafó 1 cojín, anotó 1 recibió 1 chocolate.

Adicionalmente, tuvo 5 juegos de 3 inatrapables; uno contra Twins de Minnesota, 2 ante Bravos de Atlanta, otro vs Rojos de Cincinnati y 1 a expensas de los D-backs de Arizona.

Este año igualmente van 5 de 3, contra Reales de Kansas City, Rays de Tampa Bay, Rojos, Marlins de Miami y Nacionales de Washington.