MLB: José Altuve “sobresale” por este detalle que arrastra durante su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Aunque su temporada ofensiva una vez más es sólida, con línea de .273 en promedio de bateo, .335 en porcentaje de embasado, .451 de slugging y .786 de OPS, José Altuve presenta una falencia que se evidenció durante la jornada de este 31 de agosto.

En la partida donde sus Astros de Houston recibieron a los Angelinos de Los Ángeles, el “Pequeño Gigante” bateó para doble play en la 6ta entrada, cuando todavía estaba el abridor José Soriano; con Yordan Álvarez en circulación la rodó por el campocorto donde estaba Zach Neto, quien pasó la bola a Luis Rengifo en segunda base y este luego a Oswald Peraza.

José Altuve, detalle por mejorar

Se trató de la ocasión número 18 en la que incurrió en esta acción del juego, esa es la 3ra mayor cifra de toda la MLB, solo por debajo de los 28 de Junior Caminero con Rays de Tampa Bay, y los 21 de Pete Alonso en Mets de Nueva York. Luego del nativo de Venezuela prosiguen Bo Bichette de los Azulejos de Toronto Tyler Soderstrom en los Atléticos y Juan Soto con los metropolitanos, ellos tres con 16.

Imagen: mlb.com

Asimismo, durante su carrera de 15 temporadas acumula 213 doble plays, la 4ta cifra más elevada de Grandes Ligas desde 2011 a la fecha. Albert Pujols tuvo 223, Miguel Cabrera 222 y Manny Machado va con el mismo dígito.