MLB: Maikel García en bonito momento que consolida su mejor año (+Números)

Hasta ahora, 2025 ha sido el mejor año en la joven carrera de Maikel García en la MLB; para este 29 de agosto llega con sólidos números con el madero, como 146 hits a lo largo de 492 turnos legales acompañados por 32 dobles, 5 triples, 13 cuadrangulares, 61 carreras remolcadas, 63 anotaciones, 22 bases robadas en 31 intentos, 1 pelotazo recibido, 4 elevados de sacrificio 50 boletos y 72 ponches. Todo se sintetiza en línea ofensiva de:

.297 en average

.360 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.461 de slugging

.822 de OPS

Maikel García se gana los Reales

A sus 25 años y en su cuarto torneo, se ha convertido en una pieza determinante en la positiva temporada que por segundo calendario al hilo muestran los Reales de Kansas City.

Aunado a eso, desde el pasado 23 de julio el primo menor de Ronald Acuña Jr., muestra incluso mejor promedio de bateo, .314, como resultado de 38 inatrapables en 121 chances válidos. Su cifra de indiscutibles por cierto, es la 6ta mejor de la Liga Americana en el lapso.

Asimismo, con ese average se posiciona 9no en el Joven Circuito, mientras que este año ya ha establecido topes personales en los apartados de hits, dobletes, jonrones, empujadas, bases por bolas y ya equipara el número de tripletes.