LVBP: Tiburones de La Guaira redondean más con estas dos firmas para la 2025/2026

En cualquier nivel de la pelota, para un equipo siempre será positivo contar con una cuota de talento emergente, en este sentido Tiburones de La Guaira continúa afinando detalles sobre su nómina, con la que esperan recuperar rápido el cetro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Para este 29 de agosto, el cardumen a través de su Departamento de Prensa confirma la contratación de Daniel Montaño para el torneo 2025/2026, pautado a comenzar el próximo 15 de octubre.

Tiburones activos

El guardabosques de 26 años abordará su tercera campaña con los guairistas, con quienes se estrenó en el circuito en la 2022/2023; al año siguiente se ausentó pero en el 2024/2025 con el madero destacó sobremanera, en 30 partidos se fue de 96-34 con 5 dobles, 5 cuadrangulares, 19 carreras empujadas, 18 anotadas, 2 cojines estafados, 1 elevado de sacrificio, 17 boletos más 16 ponches. Todo se resume en línea ofensiva de:

.354 en promedio de bateo

.447 en porcentaje de embasado

.563 de slugging

1.010 de OPS

Durante el verano de esta año, Montaño jugó en 76 partidos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), como parte de El Águila de Veracruz, donde algunos problemas aquejaron solo su promedio de bateo que quedó en .235, pero lo relevante estuvo en su OBP en .368, slugging de .433 y OPS en .802.

Otra firma para la LVBP 2025/2026

Por otra parte, también se garantiza la rúbrica de Douglas Orellano, joven lanzador de 23 años y que hará su debut en la LVBP.

En el sistema MLB forma parte de los Mets de Nueva York; en 2025 se desempeñó en las sucursales Doble A y Triple A, se combinó para 3.20 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.22 de whip y 11.8 ponches propinados por cada 9 innings, luego de que pasó a 59 en 45 entradas.