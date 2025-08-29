LVBP: Este liderato entre lanzadores activos pinta emocionante para la 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

Definitivamente, luce cuesta arriba que el ponche, así sea por un momento, pierda su rol como la herramienta que demuestra el mayor grado de dominio que un lanzador puede tener durante una partida de beisbol.

Por eso, los serpentineros con alta frecuencia de toleteros pasados por la guillotina suelen despertar muchas emociones, además de que es un gusto verles en acción y sobre esa capacidad monticular muy interesante se prevé sea el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

A la fecha, luego del retiro de Raúl Rivero con sus Cardenales de Lara de siempre, el renglón de ponches entre escopeteros activos está bastante cerrado; al frente del mismo está su excompañero en los crepusculares, Néstor Molina que acumula 366.

Más ponchadores del momento en la LVBP

Pero la ventaja de este respecto al siguiente, es demasiado corta; Junior Guerra suma 358, y si se muestra un dominio similar al de la temporada precedente, donde con Navegantes del Magallanes fue el Pitcher del Año en la LVBP, parece con buenas posibilidades de ser quien pase al frente.

Y cuidado, por ahí cerca también está Guillermo Moscoso que lleva 330.

Para ellos tres, la mayor cantidad acumulada en un certamen han sido 44 en la 2017/2018, 82 en el 2014/2015 y 42 también en 2017/2018.