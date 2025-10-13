Exesposa de Oscarcito se casó una hermosa boda en Italia ¿Quién es el afortunado?

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y modelo venezolana Geraldine Martel dio de nuevo el gran salto de casarse, está vez con Francisco Russo. A través de Instagram, la belleza posteó imágenes de todo lo bonito que fue la ceremonia realizada en Italia.

Unión de la criolla en Italia

La criolla expareja del cantante Oscarcito, se mostró muy feliz en las imágenes con su esposo. Para importante momento optó por llevar un vestido ajustado en el clásico blanco y cuello alto, firmado por la marca Maison Voyage.

El cabello recogido y maquillaje suave fue parte del look para vivir el romántico momento junto al hombre con quién comienza la historia como marido y mujer.

La ceremonia se llevó a cabo en la hermosa Villa Cipressi, Lago Di Como, Italia, en los que los ahora esposos recibieron a familiares y amigos cercanos.

¿Quién es el novio de la venezolana?

Francisco Russo es un empresario que Geraldine conoció hace algunos años y con quien ha vivido momentos increíbles en viajes.

Russo se dedica al negocio de bienes raíces con una casa de campos de lujo en República Dominicana que lleva por nombre Allied Properties.