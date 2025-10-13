España quiere decir presente en el Mundial 2026 al enfrentar a Bulgaria (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Valladolid vuelve a teñirse de rojo este martes, día en el que la selección nacional de España se enfrentará a su similar de Bulgaria por su cuarta jornada en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Dicho compromiso en el Estadio José Zorrilla medirá a un combinado ibérico que se encuentra líder de su grupo con puntaje perfecto tras tres partidos jugados y al colista del Grupo E, equipo que aún no consigue sumar en las clasificatorias.

El cuadro que dirige Luis De La Fuente, actual campeón de Europa y subcampeón de la UEFA Nations League, ha tenido un paso arrollador al vencer a cada uno de sus rivales de manera dominante, sin encajar aún el primer gol en el arco que protege Unai Simón.

Esto le convierte en gran favorito para hacerse con el cupo directo para la Copa del Mundo, aunque primero deberá hacer su tarea en al menos dos de los tres cruces que le quedan entre octubre contra Bulgaria y en noviembre contra Georgia y Turquía.

Las bajas de España

Pese a que se trata de un compromiso que parece tarea sencilla para 'La Roja', en él no estarán disponibles jugadores como Dani Olmo, Rodrigo Hernández, Lamine Yamal, Dean Huijsen, Nico Williams o Pablo Páez Gaviria 'Gavi', quienes se encuentran lesionados.

A ellos se suma Ferrán Torres, jugador que recientemente tuvo que abandonar la concentración española debido a molestias físicas, preocupando también al FC Barcelona de cara al Clásico contra el Real Madrid.

Datos del partido

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025.

Martes 14 de octubre de 2025. Hora: 20:45 (Valladolid, CEST), 14:45 (Caracas, GMT-4; Costa Este de los Estados Unidos, EST)

20:45 (Valladolid, CEST), 14:45 (Caracas, GMT-4; Costa Este de los Estados Unidos, EST) Estadio: José Zorrilla - Valladolid (España)

José Zorrilla - Valladolid (España) Árbitro: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) ¿Dónde ver?: RTVE (España), ESPN/Disney+ (Latinoamérica), FOX Soccer Plus/ViX/Fubo Sports (Estados Unidos), Sky Sports (México)

Alineaciones probables

ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri González; Jesús Rodríguez, Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino. DT: LUIS DE LA FUENTE (España)

BULGARIA: Svetoslav Vutsov; Ivan Turisov, Kristian Dimitrov, Valeri Bozhinov, Hristiyan Petrov; Ilia Gruev, Ivaylo Chochev, Andrian Kraev; Marin Petkov, Kiril Despodov, Radoslav Kirilov. DT: ALEKSANDAR DIMITROV (Bulgaria)