Así quedaron los resultados de la jornada 8 de las eliminatorias europeas

Suscríbete a nuestros canales

Durante esta segunda tanda de la doble fecha FIFA de este mes de octubre, se jugaron los partidos correspondientes a la octava jornada de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Dicha jornada empezó con Chipre goleando a San Marino en casa, mismo resultado que consiguieron los Países Bajos al recibir a Finlandia. Escocia, Dinamarca, Polonia y Croacia hicieron su tarea, mientras que las Islas Feroe sorprendieron al ganarle a República Checa, algo que también logró Rumania ante Austria.

Alemania sufre, pero saca los tres puntos en Irlanda del Norte, pero Macedonia del Norte pierde su liderato en el grupo tras pinchar con Kazajistán, algo que aprovechó Bélgica tras vencer a Gales. Francia también arrugaría ante Islandia, debiendo esperar a noviembre para sellar su pase al Mundial tras la victoria de Ucrania.

Suiza y Eslovenia no se hicieron daño. Kosovo le gana a Suecia y amenaza a Suiza con quitarle el cupo directo al Mundial y Eslovaquia hace su tarea contra Luxemburgo, igualando en puntos con Alemania, a la que enfrenta en la última fecha.

Resultados - Jornada 8 Eliminatorias UEFA