LVBP: Este es el nuevo horario para el compromiso entre Tiburones y Leones

Este sábado 29 de noviembre se va a disputar un nuevo capítulo en la rivalidad entre los Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas. El estadio Universitario de Caracas será el escenario designado para lo que se espera que sea una verdadera fiesta deportiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Sin embargo, la jornada llega con una modificación importante, ya que el compromiso que inicialmente estaba programado para las 5:30 p. m. sufrió un ajuste en el horario oficial.

Las dos organizaciones han anunciado a través de sus cuentas en redes sociales que el juego comenzará a las 6:30 p.m., una hora más tarde de lo previsto.

Aunque no se revelaron mayores detalles sobre la razón del cambio, se trata de una medida que busca garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del partido y la logística operativa dentro del recinto.

Tiburones vs. Leones – LVBP

Estos dos conjuntos llegan a este compromiso con altas expectativas. Por un lado, el conjunto guairista ya cuenta con la presencia de los grandesligas Ronald Acuña Jr. y Maikel García, ya que ambos hicieron su debut en el duelo del pasado viernes 28 de noviembre ante los Tigres de Aragua.

Por su parte, el combinado de Leones del Caracas quiere cerrar esta semana con dos contundentes victorias a la espera de la semana entrante, en la que, según diversos reportes, estarían recibiendo las incorporaciones de toleteros criollos que son sumamente importantes en la Major League Baseball.

Finalmente. Con el Estadio Universitario preparado para recibir a miles de aficionados, el duelo promete emociones, estrategia y un ambiente característico de una de las rivalidades que no ha hecho otra cosa que crecer en los últimos años dentro de la LVBP.