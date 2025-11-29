Así marcha la tabla de posiciones tras la reciente jornada de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Ayer fue viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo sabían, por esa razón la combinación de resultados se dio, para que el panorama se colocará mucho más apretado entre cada una de las novenas. Por lo tanto a continuación te mostraremos cómo marcha la tabla de posiciones.

La diferencia entre el primero y el último lugar se redujo a solamente cuatro encuentros. Aunado a eso, al conjunto que está en esa plaza final le toca recortar par solamente un par de triunfos, para meterse en la pelea de lleno.

Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada este viernes en la LVBP: