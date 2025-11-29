LVBP: Oswaldo Guillén no quiso enfrentar a Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Hoy Macuto se paralizó por el debut de los grandeligas Maikel García y Ronald Acuña Jr. con los Tiburones de La Guaira ante los Tigres de Aragua. Esta vez, en la acera de enfrente tenían al mánager que los sacó campeones en la 2023-2024, Oswaldo Guillén, decidido a aguarles la fiesta.

En la parte baja de la primera entrada, Acuña Jr. venía a consumir su turno como primero en el orden de los escualos. Luego de ver pasar el primer pitcheo en bola del abridor felino Christian Mejias, desde la cueva felina, Ozzie Guillén ordenó darle las cuatro malas intencionales al “Abusador”, lo que no cayó bien en el dugout litoralense.

En su segundo turno, con conteo de 2-0, el mánager bengalí volvió a ordenar el pasaporte intencional a Acuña Jr., volviendo a generar el fastidio del MVP de la Liga Nacional en 2023.